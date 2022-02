Fablab : mini-project en électronique à énergie solaire FabLab Digiscope, 23 mars 2022, Gif-sur-Yvette.

Fablab : mini-project en électronique à énergie solaire

FabLab Digiscope, le mercredi 23 mars à 18:00

Vous vous demandez comment souder des circuits électroniques, imprimer en 3D ou fabriquer des robots et des capteurs hors réseau sans batterie et entièrement alimentés par le soleil? Lors de ce workshop, vous souderez et assemblerez un kit tournesol solaire conçu et fabriqué entièrement dans le Fablab Digiscope, puis vous le personnaliserez avec votre propre impression 3D ! Le kit fini miniature charge l’énergie solaire dans un condensateur et s’oriente pour suivre le soleil (d’été et de printemps) tout au long de la journée. Ce kit est basé sur les recherches du roboticien Mark Tilden au début des années 1990 qui ont donné naissance au mouvement robotique BEAM. L’atelier aura lieu en anglais.

sur inscription (à partir du 21 février)

FabLab Digiscope 660 Rue Noetzlin, 91190 Gif-sur-Yvette Gif-sur-Yvette Campus Urbain de Paris-Saclay Essonne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-23T18:00:00 2022-03-23T21:00:00