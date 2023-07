FABCLUB – Jeu’N’umérique Fablab (Les Granges) Saint-Jean, 29 juillet 2023, Saint-Jean.

FABCLUB – Jeu’N’umérique Samedi 29 juillet, 14h00 Fablab (Les Granges)

Le FabClub ouvre ses portes pour une découverte de l’univers des machines. Projets de jeux et personnalisation à la découpe laser, impression 3D, découpe vinyle ou brodeuse numérique, toutes les possibilités de création du FabLab vous attendent! Atelier ludique et pratique – gratuit et sur réservation

Inscription aux Granges

Fablab (Les Granges) 33 ter, route d’Albi, Saint-Jean Saint-Jean

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-29T14:00:00+02:00 – 2023-07-29T16:30:00+02:00

