Stage FABCLUB – Jeu'N'umérique

Le FabClub ouvre ses portes aux 11-25 ans pour une découverte de l'univers des machines. Projets de jeux et personnalisation à la découpe laser, impression 3D, découpe vinyle ou brodeuse numérique, toutes les possibilités de création du FabLab vous attendent! Atelier ludique et pratique – Sur inscription auprès de la MJC ou directement au FabLab – Possibilité d'aide à la prise en charge : s'adresser à l'accueil MJC. 8€ par atelier ou 20€ le stage de 3 demi-journées avec une carte machine FabLab incluse !

Fablab (Les Granges)
33 ter, route d'Albi, Saint-Jean
Saint-Jean

2023-07-25T00:00:00+02:00 – 2023-07-25T23:59:00+02:00

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
2023-07-25T00:00:00+02:00 – 2023-07-25T23:59:00+02:00
2023-07-27T00:00:00+02:00 – 2023-07-27T23:59:00+02:00

