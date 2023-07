Openlab Fablab (Les Granges) Saint-Jean, 18 juillet 2023, Saint-Jean.

Openlab Mardi 18 juillet, 14h00 Fablab (Les Granges)

Ouvert à toutes et tous, l’Openlab permet de venir découvrir l’univers du FabLab et ses machines et de mener ses projets librement. Venez nombreux bidouiller, créer, imaginer et partager !

Inscription aux Granges

Fablab (Les Granges) 33 ter, route d’Albi, Saint-Jean Saint-Jean

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-18T14:00:00+02:00 – 2023-07-18T17:00:00+02:00

