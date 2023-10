Rencontres autour de la réparation / Découverte du fablab La Multiprise et du Repair Café du Sénonais Fablab La Multiprise Paron, 20 octobre 2023, Paron.

Rencontres autour de la réparation / Découverte du fablab La Multiprise et du Repair Café du Sénonais 20 – 22 octobre Fablab La Multiprise

Les 20-21 et 22 octobre auront lieu les Journées Nationales de la réparation. Le FabLab La Multiprise et le Repair Café du Sénonais s’associent pour vous proposer différents moments de rencontre et d’échanges autour de la réparation.

Venez nous rencontrer au 54 avenue de la Liberté à Paron, pour :

– en savoir plus sur le fablab La Multiprise et le Repair Café du Sénonais,

– avoir des conseils sur comment réparer un objet ou un vêtement,

– voir s’il est possible d’imprimer en 3D une pièce abimée ou cassée,

– etc…

Horaires et thématiques :

Vendredi 20 de 16h à 20h : petits appareils électroménager (doit tenir dans les bras)

Samedi 21 :

– de 10h à 12h : atelier couture (si possible, amenez votre machine à coudre, du fil et du tissu)

– de 14h à 18h : petits appareils électroménager (doit tenir dans les bras)

Dimanche 21 de 14h à 16h : petits appareils électroniques et couture

Attention, il ne s’agit pas d’un repair café classique (comme tous les premiers dimanches de chaque mois) car peu de réparateurs seront disponibles. Si vous n’osez pas démonter seul ou vous n’avez pas les outils nécessaires, n’hésitez pas à venir, nous vous accompagnerons.

Fablab La Multiprise 54 avenue de la liberté 89100 Paron Paron 89100 Yonne Bourgogne-Franche-Comté

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-20T16:00:00+02:00 – 2023-10-20T20:00:00+02:00

2023-10-22T14:00:00+02:00 – 2023-10-22T16:00:00+02:00