Lézat-sur-Lèze Atelier Repair Café spécial JNR ! Fablab Hôtel d’entreprises Arize-Lèze Lézat-sur-Lèze, 21 octobre 2023, Lézat-sur-Lèze. Atelier Repair Café spécial JNR ! Samedi 21 octobre, 14h00 Fablab Hôtel d’entreprises Arize-Lèze Nous vous informons que le samedi 21 octobre aura exceptionnellement lieu un atelier Repair Café spécial « Journées Nationales de la Réparation » !

N’hésitez pas à venir avec vos appareils en panne, ou bien à venir à notre rencontre si vous avez des questions sur le Collectif et ses activités. Fablab Hôtel d’entreprises Arize-Lèze ZA Peyjouan 09210 Lézat-sur-Lèze Lézat-sur-Lèze 09210 Ariège Occitanie Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

