Workshop FABLAB 101 : Les bases de l’impression 3D FabLab Digiscope Gif-sur-Yvette Catégories d’évènement: Essonne

Gif-sur-Yvette

Workshop FABLAB 101 : Les bases de l’impression 3D FabLab Digiscope, 30 janvier 2023, Gif-sur-Yvette. Workshop FABLAB 101 : Les bases de l’impression 3D Lundi 30 janvier 2023, 17h00 FabLab Digiscope

Sur inscription

Inscrivez-vous à ce workshop FABLAB 101 et l’impression 3D n’aura plus de secret pour vous ! Tout le monde repartira avec un petit objet imprimé par ses soins. FabLab Digiscope 660 Rue Noetzlin – Gif-sur-Yvette Campus Urbain de Paris-Saclay Gif-sur-Yvette 91190 Essonne Île-de-France Lors de ce workshop, vous apprendrez à utiliser le logiciel gratuit de conception 3D FUSION 360, vous comprendrez comment fonctionne le slicing d’objets et une imprimante 3D, puis vous imprimerez votre premier objet.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-01-30T17:00:00+01:00

2023-01-30T20:00:00+01:00

Détails Catégories d’évènement: Essonne, Gif-sur-Yvette Autres Lieu FabLab Digiscope Adresse 660 Rue Noetzlin - Gif-sur-Yvette Campus Urbain de Paris-Saclay Ville Gif-sur-Yvette lieuville FabLab Digiscope Gif-sur-Yvette Departement Essonne

FabLab Digiscope Gif-sur-Yvette Essonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/gif-sur-yvette/

Workshop FABLAB 101 : Les bases de l’impression 3D FabLab Digiscope 2023-01-30 was last modified: by Workshop FABLAB 101 : Les bases de l’impression 3D FabLab Digiscope FabLab Digiscope 30 janvier 2023 FabLab Digiscope Gif-sur-Yvette Gif-sur-Yvette

Gif-sur-Yvette Essonne