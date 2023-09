Repair Café Fablab Descartes Champs-sur-Marne Catégories d’Évènement: Champs-sur-Marne

Seine-et-Marne Repair Café Fablab Descartes Champs-sur-Marne, 20 octobre 2023, Champs-sur-Marne. Repair Café Vendredi 20 octobre, 14h00 Fablab Descartes Le Fablab Descartes organise un nouveau Repair Café, qui aura lieu le vendredi 20 octobre 2023 dans nos locaux, à l’occasion des Journées Nationales de la Réparation de 14h à 19h.

L’inscription est gratuite, mais vous pourrez donner une contribution libre sur place, si vous le souhaitez :) Déroulement de l’atelier : Une seule inscription par personne

Un seul objet ou appareil à réparer par personne

Nous n’accepterons pas le gros électroménager (machines à laver, sèche-linge, lave-vaisselle, TV grand format, etc.)

N’oubliez pas de vous munir de tout accessoire accompagnant votre appareil (cardons d’alimentation, pièces détachées, télécommandes, batteries, piles, etc.)

Dans la limite du nombre de places disponibles – Dans le cas où nous recevrions un trop grand nombre de demandes, nous vous recontacterons par mail pour convenir avec vous d’un autre créneau Fablab Descartes 2bis rue Alfred Nobel 77420 Champs-sur-Marne Champs-sur-Marne 77420 Cité Descartes Seine-et-Marne Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://forms.gle/SHfWFUyoojkyUsec8 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Détails Catégories d'Évènement: Champs-sur-Marne, Seine-et-Marne Autres Lieu Fablab Descartes Adresse 2bis rue Alfred Nobel 77420 Champs-sur-Marne Ville Champs-sur-Marne Departement Seine-et-Marne

Fablab Descartes Champs-sur-Marne Seine-et-Marne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/champs-sur-marne/