Repair Café – FabLab de l’Ecocentre FabLab de l’EcoCentre Varennes-sur-Allier Catégories d’Évènement: Allier

Varennes-sur-Allier Repair Café – FabLab de l’Ecocentre FabLab de l’EcoCentre Varennes-sur-Allier, 21 octobre 2023, Varennes-sur-Allier. Repair Café – FabLab de l’Ecocentre Samedi 21 octobre, 10h00 FabLab de l’EcoCentre FabLab de l’EcoCentre 23 rue Marius Courteix 03150 Varennes-sur-Allier Varennes-sur-Allier 03150 Allier Auvergne-Rhône-Alpes Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-21T10:00:00+02:00 – 2023-10-21T16:00:00+02:00

2023-10-21T10:00:00+02:00 – 2023-10-21T16:00:00+02:00 Détails Catégories d’Évènement: Allier, Varennes-sur-Allier Autres Lieu FabLab de l'EcoCentre Adresse 23 rue Marius Courteix 03150 Varennes-sur-Allier Ville Varennes-sur-Allier Departement Allier Lieu Ville FabLab de l'EcoCentre Varennes-sur-Allier latitude longitude 46.31877;3.389479

FabLab de l'EcoCentre Varennes-sur-Allier Allier https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/varennes-sur-allier/