OpenLab et Repair Café FabLab de Cap Sciences Bordeaux Catégories d’Évènement: Bordeaux

Gironde OpenLab et Repair Café FabLab de Cap Sciences Bordeaux, 21 octobre 2023, Bordeaux. OpenLab et Repair Café Samedi 21 octobre, 14h00 FabLab de Cap Sciences Dans le cadre du programme Orange Digital Center, nous faisons d’une pierre deux coups : une demi-journée de portes ouvertes, et la présence du Repair Café Bordeaux.

L’occasion de (re)découvrir le FabLab, ses machines, et la communauté des Fabulistes.

Mais aussi l’occasion de venir faire réparer vos objets plutôt que de les jeter ou les remplacer. Les bénévoles hyper talentueux du Repair Café Bordeaux seront là pour vous aider à co-réparer vos dispositifs et appareils divers. FabLab de Cap Sciences Hangar 20, quai de Bacalan 33300 Bordeaux Bordeaux 33300 Chartrons Gironde Nouvelle-Aquitaine Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-21T14:00:00+02:00 – 2023-10-21T18:00:00+02:00

2023-10-21T14:00:00+02:00 – 2023-10-21T18:00:00+02:00 Gautier Dufour et le FabLab de Cap Sciences Détails Catégories d’Évènement: Bordeaux, Gironde Autres Lieu FabLab de Cap Sciences Adresse Hangar 20, quai de Bacalan 33300 Bordeaux Ville Bordeaux Departement Gironde Lieu Ville FabLab de Cap Sciences Bordeaux latitude longitude 44.857564;-0.558886

FabLab de Cap Sciences Bordeaux Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bordeaux/