[Atelier] Les Vendredis Numériques 18 novembre – 16 décembre, les vendredis FabLab Chantier Libre Utilisation de l'outil informatique, éducation et prévention aux usages du numérique FabLab Chantier Libre Place de la Gare, L'Hôpital sur Rhins, 42123, Saint-Cyr-de-Favières

http://chantierlibre.org Les points de Médiation Numériques de l’association Familles Rurales dans la Loire sont pour pprincipaux objectifs : de fournir un accès libre à de l’équipement informatique,

d’assurer un accompagnement individualisé des personnes aux démarches en ligne

d’organiser des ateliers de formation des habitants : utilisation de l’outil informatique, éducation et prévention aux usages du numérique, spécifiquement pour les publics jeunes, les parents et les seniors. Plus d’infos sur ces ateliers numériques: https://carto.hinaura.fr/?AfrCordelleStCyrDeFavieres

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-11-18T13:30:00+01:00

2022-12-16T15:30:00+01:00

