Atelier d’Arts Numériques Fablab BEN Bègles Catégories d’Évènement: Bègles

Gironde Atelier d’Arts Numériques Fablab BEN Bègles, 24 août 2023, Bègles. Atelier d’Arts Numériques Jeudi 24 août, 14h00 Fablab BEN Gratuit sur réservation au 05 56 49 95 94 Viens modéliser et imprimer ton prénom en impression 3D ou le graver au laser.

Repars avec ta création. Fablab BEN 13-15 rue Calixte Camelle 33130 Bègles Bègles 33130 Terres Neuves Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 05 56 49 95 94 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-08-24T14:00:00+02:00 – 2023-08-24T16:00:00+02:00

2023-08-24T14:00:00+02:00 – 2023-08-24T16:00:00+02:00 atelier arts numériques Détails Catégories d’Évènement: Bègles, Gironde Autres Lieu Fablab BEN Adresse 13-15 rue Calixte Camelle 33130 Bègles Ville Bègles Departement Gironde Age max 99 Lieu Ville Fablab BEN Bègles

Fablab BEN Bègles Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/begles/