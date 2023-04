Repair² FabLab BEN, 17 juin 2023, Bègles.

Repair² Samedi 17 juin, 09h00 FabLab BEN Sans RDV

Repair², c’est quoi ?

Un moment convivial pour réparer, réutiliser et/ou recycler vos appareils usés, cassés, inutilisés !

Venez apprendre, comprendre et transmettre vos savoir-faire et profitez des connaissances de nos partenaires !

Evènement créé avec la Zone à Partager, en collaboration avec EcoMicro, Dépanordi Bordeaux et Ideokub.

FabLab BEN 13 Rue Calixte Camelle 33130 BEGLES Bègles 33130 Terres Neuves Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 0786419928 »}, {« type »: « email », « value »: « bonjour@bordeaux-ecole-numerique.fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.bordeaux-ecole-numerique.fr/ »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-17T09:00:00+02:00 – 2023-06-17T12:30:00+02:00

FabLab BEN