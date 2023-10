Nuit des Makers FabLab BEN, 13/15 rue Calixte Camelle, 33130 Bègles Bègles, 7 octobre 2023, Bègles.

Les FabLabs et Espaces du Faire du Sud-Ouest ouvrent leurs portes pour vous faire découvrir l’univers du Faire/Make ! Envie de fabriquer, adapter, réparer un objet ? Vous voulez en savoir plus sur les FabLabs et les Tiers-Lieux ? Rendez-vous pour la Nuit des Makers 4, le 7 octobre (parfois le 6 octobre) dans tout le Sud Ouest.

https://redlab.fr/evenements/nuitdesmakers4/

Organisé par le RedLab (le Réseau des Labs d’Occitanie), La Rosêe, le Réseau des Tiers-Lieux d’Occitanie et la Coopérative Tiers-Lieux, cet événement est aussi mutualisé avec La Fête de la Science !

Le FabLab BEN y participe ! ! ! Venez nous voir

❓ Un Espace du Faire (FabLab, MakerSpace, Manufacture…) est un espace de fabrication partagée et distribuée, qui combine savoir-faire numériques et artisanaux dans une logique Tiers-Lieu. Alliant innovation, création et partage, il met en lien makers, artisans, jeunes, retraités et toute personne intéressée par le fait de créer et fabriquer ensemble.

Entre ateliers découverte, visites et démonstrations de machines, fabriquons ensemble à La Nuit des Makers 4 ! ✨

Consultez le programme détaillé et inscrivez vous en contactant le(s) Tiers-Lieu(x) de votre choix grâce à notre cartographie.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-07T14:00:00+02:00 – 2023-10-07T21:00:00+02:00

Redlab