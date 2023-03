FABIENNE CARAT NEE DE PERE TROP CONNU LE KFT, 21 septembre 2023, Saint-GALMIER.

FABIENNE CARAT NEE DE PERE TROP CONNU LE KFT. Un spectacle à la date du 2023-09-21 à 21:00. Tarif : 23.0 à 23.0 euros.

Et si je vous racontais la suite ? Vous vous rappelez le mariage …? Construire puis déconstruire, tomber et se relever, pour mieux reconstruire ! Et si on se réinventait tous ensemble pour espérer se trouver … Comme les chemins sont sinueux, comme la vie est drôle et surprenante dans ses épreuves toujours plus grandes et inattendues. Je vous raconte tout, enfin presque et c’est tellement fou, tellement incroyable que je n’ai rien besoin d’inventer. Juste je vous ouvre le livre de cette vie, je pousse ces pages avec vous. Je vais vous parler de vous aussi faites moi confiance ! Comme le destin nous rattrape… Il se joue de nous, le bonheur arrive, puis repart, puis revient… encore plus grand et quand on ne l’attend plus. En tous cas, il arrive au bon moment, au meilleur, quand il juge que l’on est enfin prêt à l’accueillir. Qu’en pensez-vous ??? Vous allez assister aux toutes premières représentations de Fabienne CARAT qui crée donc son spectacle sur notre scène ! Les premières d’un spectacle sont toujours des moments uniques, ne manquez pas cette occasion et réservez vite vos places car il n’y en aura pas pour tout le monde ! Une séance de dédicace se déroulera à la fin du spectacle. FABIENNE CARAT NEE DE PERE TROP CONNU

LE KFT Saint-GALMIER 15, boulevard Cousin Loire

