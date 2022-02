Fabien Steichen, DIRE & FAIRE URDLA Villeurbanne Catégories d’évènement: Métropole de Lyon

Villeurbanne

Fabien Steichen, DIRE & FAIRE URDLA, 7 mai 2022, Villeurbanne. Fabien Steichen, DIRE & FAIRE

URDLA, le samedi 7 mai à 17:00

[À l’occasion de « Villeurbanne 2022, capitale française de la culture », vivez une expérience inédite !](https://urdla.com/blog/fabien-steichen-dire-faire/) Vous êtes 15 participants. Un invité anonyme livre le témoignage d’une expérience. Après son départ, accompagnés par Fabien Steichen, vous écrirez ensemble le scénario d’une performance activable par chacun à son gré, à n’importe quel moment. La visée : permettre des interactions sociales inédites. Au milieu de la soirée un repas pris en commun vous est offert. À l’issue des sessions, [URDLA](https://urdla.com/) éditera les scénarios et vous remettra l’exemplaire de celui auquel vous avez participé. À partir de 15 ans En partenariat avec l’IAC, à l’occasion de La Fabrique du nous Avec le soutien de la Manufacture d’histoires DEUX-PONTS Vous êtes 15. Un invité anonyme livre le témoignage d’une expérience. Après son départ, vous écrirez ensemble le scénario d’une performance. La visée : permettre des interactions sociales inédites. URDLA 207, rue Francis-de-Pressensé, 69100 Villeurbanne Villeurbanne Charpennes Métropole de Lyon

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-07T17:00:00 2022-05-07T22:00:00

