Sherlock's mind, Ma prod et PACCT, En accord avec RTL présentent : FABIEN OLICARD « En création » : Découvrez Fabien Olicard dans la magie d'un spectacle percutant qui changera votre vision du mentalisme et où vous rencontrerez pleinement ce showman dans sa discipline préférée : la scène. « En création

Je ne pouvais pas faire un titre plus honnête… Pendant plusieurs mois je reprends la route des salles intimistes pour construire mon quatrième spectacle d’humour, de mentalisme et de sciences à vos côtés.

De quoi stimuler votre cerveau (et le mien !) tout en vous faisant rire, parce que l’un n’empêche pas l’autre !

Retrouvons-nous pour des numéros inédits qui seront la base de mon prochain spectacle… des moments où l’on se bluffera mutuellement… quelques impros propres à la proximité de ces salles… quelques fous rires sûrement… et enfin voyons-nous à la fin du show !

« En création » c’est une volonté de créer un nouveau spectacle, différent, pour vous… et avec vous !

