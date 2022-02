Fabien Olicard – En création (d’un nouveau spectacle) Marseille 6e Arrondissement, 17 juin 2022, Marseille 6e Arrondissement.

Fabien Olicard – En création (d’un nouveau spectacle) Espace Julien 39 Cours Julien Marseille 6e Arrondissement

2022-06-17 20:30:00 – 2022-06-17 Espace Julien 39 Cours Julien

Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône

36 36 Je ne pouvais pas faire un titre plus honnête… Pendant plusieurs mois, je reprends la route des salles intimistes pour construire mon quatrième spectacle d’humour, de mentalisme et de sciences à vos côtés.



De quoi stimuler votre cerveau (et le mien !) tout en vous faisant rire, parce que l’un n’empêche pas l’autre !

Retrouvons-nous pour des numéros inédits qui seront la base de mon prochain spectacle… des moments où l’on se bluffera mutuellement… quelques impros propres à la proximité de ces salles… quelques fous rires sûrement… et enfin voyons-nous à la fin du show !



« En création » c’est une volonté de créer un nouveau spectacle, différent, pour vous… et avec vous !

http://www.espace-julien.com/fr/agenda/programmation

dernière mise à jour : 2022-01-07 par