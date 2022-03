Fabien Olicard (complet) Scène Prévert Joinville-le-Pont Catégories d’évènement: Joinville-le-Pont

« Je ne pouvais pas faire un titre plus honnête… Pendant plusieurs mois je reprends la route des salles intimistes pour construire mon quatrième spectacle d’humour, de mentalisme et de sciences à vos côtés. De quoi stimuler votre cerveau (et le mien !) tout en vous faisant rire, parce que l’un n’empêche pas l’autre ! Retrouvons-nous pour des numéros inédits qui seront la base de mon prochain spectacle… des moments où l’on se bluffera mutuellement… quelques impros propres à la proximité de ces salles… quelques fous rires sûrement… et enfin voyons-nous à la fin du show ! **« En création » c’est une volonté de créer un nouveau spectacle, différent, pour vous… et avec vous ! » Fabien** Spectacle de mentalisme – Placement libre – Dès 8 ans Scène Prévert 23 rue de Paris 94340 Joinville-le-Pont Joinville-le-Pont Val-De-Marne

