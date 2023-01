Fabien Olicard Caen Caen Catégories d’Évènement: Caen

Calvados

Fabien Olicard Caen, 15 juin 2023, Caen . Fabien Olicard Zénith de Caen Caen Calvados

2023-06-15 20:00:00 20:00:00 – 2023-06-15 Caen

Calvados Fabien Olicard est de retour avec son quatrième show : Archétypes.

Selon Fabien nous serions tous Mentaliste ! Et il compte bien vous le démontrer en vous bluffant… Mieux ! Vous allez parfois vous étonner vous même !

Ce passionné du cerveau va vous surprendre, vous captiver et surtout vous faire exploser de rire.

