Les objets du quotidiens s’habillent de cuir Fabien Massé Maroquinier, 1 avril 2023, Quimper. Les objets du quotidiens s’habillent de cuir 1 et 2 avril Fabien Massé Maroquinier Sublimer le quotidien en modifiant les objets qui nous entourent.

Les objets de notre quotidien sont bien souvent produits en grande série de façon industrielle. D’une esthetique souvent peu travaillée ils doivent avant tout remplir une fonction, et il est bien difficile en les regardant d’y entrevoir le travail, le savoir faire et la passion qui donnent naissance par ailleurs aux objets artisanaux.

Marier le travail artisanal à ces objets afin de leur donner un supplément d’âme, d’en faire des objets uniques et personnels qui embelissent notre quotidien, telle est la démarche de cette programmation.

L’atelier Fabien Massé Maroquinier présente quelques uns de ces objets industriels du quotidien transformés, revisités ou habillés de cuir par différentes techniques et propose des démonstrations de gainerie, de couture sur objets… Fabien Massé Maroquinier 14 rue saint mathieu, 29000 Quimper 29000 Locmaria Finistère Bretagne [{« type »: « link », « value »: « https://www.instagram.com/fabienmassemaroquinier/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-01T10:00:00+02:00 – 2023-04-01T18:00:00+02:00

2023-04-02T10:00:00+02:00 – 2023-04-02T18:00:00+02:00 gainerie maroquinerie Fabien Massé

Détails Catégories d’Évènement: Finistère, Quimper Autres Lieu Fabien Massé Maroquinier Adresse 14 rue saint mathieu, 29000 Ville Quimper Departement Finistère Lieu Ville Fabien Massé Maroquinier Quimper

