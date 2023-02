FABIEN MARY JAZZ GROUP LE CAVEAU DE LA HUCHETTE PARIS Catégorie d’Évènement: Paris

FABIEN MARY JAZZ GROUP LE CAVEAU DE LA HUCHETTE, 16 février 2023, PARIS.

Tarif : 14.0 à 14.0 euros.

LE CAVEAU DE LA HUCHETTE présente ce concert La formation de Fabien Mary réunit des musiciens autour d'un répertoire basé à la fois sur des standards de compositeurs américains tels que Jérome Kern, Irvin Berlin, Cole Porter mais aussi sur des compositions moins connues de musiciens de jazz des années 50/60, Gigi Gryce, Kenny Dorham ou encore Clark Terry. Une musique revendiquant clairement l'héritage de toute une culture jazzistique, moderne et véritablement inspirée.

LE CAVEAU DE LA HUCHETTE
PARIS
5, rue de la Huchette
Paris

Catégorie d'Évènement: Paris

Lieu: LE CAVEAU DE LA HUCHETTE
Adresse: 5, rue de la Huchette
Ville: PARIS
Tarif: 14.0-14.0

