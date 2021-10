Paris LE BAL BLOMET île de France, Paris FABIEN MARY AND THE VINTAGE ORCHESTRA LE BAL BLOMET Paris Catégories d’évènement: île de France

Accompagné par le flamboyant Vintage Orchestra, Fabien Mary interprète l’ensemble de ses compositions en concert, pour célébrer la sortie de l’album « Too Short ». Après son disque en octet « Left Arm Blues » plébiscité par le public et la critique, Fabien Mary déploie ses talents en les étendant pour la première fois à l’échelle d’un grand orchestre. S’appuyant sur le savoir-faire du Vintage Orchestra, le plus Parisien des big bands, le trompettiste s’est lancé dans un travail d’écriture impressionnant duquel a émergé tout un répertoire original, dans la grande tradition du jazz en version large. Accompagné par les flamboyants solistes du Vintage Orchestra, Fabien Mary interprète l’ensemble de ses compositions en concert, pour célébrer la sortie de l’album « Too Short » sur le label jazz&people. « Un modèle de swing. Et un enthousiasme de jeu permanent qui se transmet à l’auditeur », selon le journal Le Monde. Concerts -> Jazz LE BAL BLOMET 33 Rue Blomet Paris 75015

