Fabien Gorgeart & Clotilde Hesme & Pascal Sangla : Stallone – Saison Soufflerie Auditorium (L’) – Rezé, 18 mars 2022, Rezé.

2022-03-18 Représentations les 17 et 18 mars 2022 à 20hSéance du 17 mars 2022 à 20h en audiodescription, Langue des Signes Française et sous-titrage.

Horaire : 20:00 21:15

21 € / 15 € (hors frais de réservation)

Théâtre. D’après le roman éponyme d’Emmanuèle Bernheim. Portée par la performance exceptionnelle de la comédienne Clotilde Hesme, « Stallone » retrace un parcours de vie fulgurant en un dispositif simple et épuré. La vitesse d’une comédie et la construction d’un drame pour un moment vivifiant, électrique et drôle. »Stallone » raconte comment la découverte d’une œuvre peut bouleverser une vie. Un soir, Lise, 25 ans, voit au cinéma « Rocky 3, l’œil du tigre » de Sylvester Stallone. L’histoire d’un boxeur qui, une fois devenu champion du monde, se laisse aller, perd son titre, et le regagne après s’être sérieusement repris en main. À la vision de ce film simple, sincère et efficace, Lise prend soudain conscience de la médiocrité de sa vie et tente de se ressaisir : elle décide de reprendre ses études de médecine, de quitter son ami et de rompre avec sa famille. Bref, elle change de vie. Avec la complicité de Pascal Sangla, Clotilde Hesme incarne cette figure féminine forte et libre au fil d’un spectacle qui sonne comme la restitution d’une expérience de lecture. Debout derrière un micro, elle nous donne à vivre et à voir la vie de Lise, avec l’énergie d’une chanteuse rock, la joie, la légèreté et la vitesse des mots d’Emmanuèle Bernheim. Mise en scène : Fabien GorgeartInterprétation : Clotilde HesmeMusique et interprétation : Pascal SanglaTexte : Emmanuèle Bernheim Durée : 1h15

