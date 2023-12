Fête des Marmottes Fabian Aragnouet, 25 février 2024, Aragnouet.

Aragnouet Hautes-Pyrénées

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-25 10:00:00

fin : 2024-02-25 16:00:00

L’événement 100% Famille des Pyrénées!

Date à noter sur vos agendas : C’est la Fête des Marmottes ou « La Fiesta de las Marmotas » comme disent nos amis et voisins Espagnols!! Eh oui, la Compagnie des Marmottes s’est entretenue avec notre équipe d’animateurs et partenaires d’activités de Piau pour vous préparer une journée 100% famille des plus sympas!!!

Animations offertes, village jeux, dégustation, jeux et défis.

Informations complémentaires à venir consultables auprès de l’Office de Tourisme de Piau..

.

Fabian PIAU ENGALY

Aragnouet 65170 Hautes-Pyrénées Occitanie



Mise à jour le 2023-12-13 par OT de Piau-Engaly|CDT65