Fabergé et les oeufs décorés – Ateliers pour les 8-12 ans Passage Sainte-Croix Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

Fabergé et les oeufs décorés – Ateliers pour les 8-12 ans Passage Sainte-Croix, 14 avril 2022, Nantes. 2022-04-14

Horaire : 14:30 17:00

Gratuit : non Tarif unique : 9€ / Goûter inclus ! Réservation obligatoire au 02 51 83 23 75 ou sur accueil.passage@gmail.com Merci de venir avec son tablier 15 mn avant le début des ateliers. 8-12 ans Atelier enfants (8-12 ans) / Vacances de Printemps. Avant d’être une fête où l’on mange des œufs en chocolat, Pâques relève d’une tradition ayant différentes histoires selon les époques et les communautés. Dès l’antiquité, les Perses, les Romains et les Égyptiens offraient des œufs peints pour célébrer le retour du printemps et l’éclosion de la nature. L’œuf est un symbole de vie et de renouveau. Dans la religion chrétienne, Pâques fête ainsi la résurrection de Jésus. Les enfants pourront s’inspirer des œufs décorés par le joaillier Pierre-Karl Fabergé, afin de créer leur propre décoration de Pâques. Passage Sainte-Croix adresse1} Centre-ville Nantes 44000

02 51 83 23 75 http://www.passagesaintecroix.fr accueil.passage@gmail.com 0251832375 https://www.passagesaintecroix.fr/

Détails Catégories d’évènement: Loire-Atlantique, Nantes Autres Lieu Passage Sainte-Croix Adresse 9 Rue de la Baclerie Ville Nantes Age maximum 8-12 ans lieuville Passage Sainte-Croix Nantes Departement Loire-Atlantique

Passage Sainte-Croix Nantes Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/nantes/

Fabergé et les oeufs décorés – Ateliers pour les 8-12 ans Passage Sainte-Croix 2022-04-14 was last modified: by Fabergé et les oeufs décorés – Ateliers pour les 8-12 ans Passage Sainte-Croix Passage Sainte-Croix 14 avril 2022 Nantes Passage Sainte-Croix Nantes

Nantes Loire-Atlantique