Ateliers upcycling et réparation FABDULYS Saint-Lys Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

Saint-Lys Ateliers upcycling et réparation FABDULYS Saint-Lys, 20 octobre 2023, Saint-Lys. Ateliers upcycling et réparation Vendredi 20 octobre, 10h00 FABDULYS En partenariat avec la recyclerie Récupalys et le Repair Café Peyrolien le Fabdulys vous invite à une journée autour de la réparation et du recyclage.

Au programme : des ateliers upcycling et personnalisation d’objets grâce aux machines à commandes numériques du Fablab un atelier réparation (électroménager, mobilier, informatique – jouets – outillage – objets de déco). Une belle occasion de faire ensemble et d’apprendre à donner une seconde vie aux objets de votre quotidien ! FABDULYS 1 bis rue du Presbytère 31470 Saint-Lys Saint-Lys 31470 Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://mjccs-saint-lys.fr/3519-2/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-20T10:00:00+02:00 – 2023-10-20T18:00:00+02:00

2023-10-20T10:00:00+02:00 – 2023-10-20T18:00:00+02:00 Détails Catégories d’Évènement: Haute-Garonne, Saint-Lys Autres Lieu FABDULYS Adresse 1 bis rue du Presbytère 31470 Saint-Lys Ville Saint-Lys Departement Haute-Garonne Lieu Ville FABDULYS Saint-Lys latitude longitude 43.514421;1.178477

FABDULYS Saint-Lys Haute-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-lys/