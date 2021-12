Saint-Jean Fablab (Les Granges) Saint-Jean Fabclub Jeunesse – Création textiles Fablab (Les Granges) Saint-Jean Catégorie d’évènement: Saint-Jean

Le FabClub ouvre ses portes aux 12-25 ans pour découvrir l’univers du FabLab. Séance dédiée aux projets textiles : flocage ou broderie n’auront plus aucun secret pour vous! Venez si vous le souhaitez avec un vêtement ou un accessoire à personnaliser ! Saint-Jean Fablab (Les Granges) 33 ter, route d’Albi, Saint-Jean Saint-Jean

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-02-16T14:00:00 2022-02-16T16:00:00

