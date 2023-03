ATELIER FAB LUZ VITRAIL FAB LUZ VITRAIL, 1 avril 2023, Pantin.

A l’occasion des Journées Européennes des Métiers d’Art 2023, samedi 1er et dimanche 2 avril, j’ouvrirai les portes de mon atelier FAB LUZ VITRAIL.

Situé de l’autre côté du périphérique parisien, au 85 rue Jules Auffret à Pantin (M° Porte des Lilas /Mairie des Lilas / Hoche).

Au programme : démonstrations de la coupe du verre, du montage traditionnel au plomb et du sablage sur verre.

L’atelier FAB LUZ vitrail allie techniques traditionnelles, techniques contemporaines et créativité pour concevoir des vitraux sur mesure, pour particuliers, collectivités, entreprises, …

L’écoute attentive des souhaits du client, la prise en comptes des différents paramètres du lieux dans lequel viendra s’inscrire le vitrail et l’utilisation du verre soufflé font de chaque production une pièce unique. L’atmosphère de l’espace où le vitrail se trouve est valorisée… Le quotidien est sublimé grâce aux lumières qui traversent le vitrail, au gré des heures et des saisons.

L’atelier propose également de la restauration de vitraux de biens communs : du simple repiquage d’une pièce cassée, à la remise en plomb totale. Un diagnostic minutieux est d’abord effectué avant toute intervention.

Contact :

Delphine Legros

delphine.legros@fabluzvitrail.com

06 17 94 17 98

Samedi et dimanche : 10h-18h

