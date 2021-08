Paris Bibliothèque Benoîte Groult île de France, Paris Fab-Lab Palettes Bibliothèque Benoîte Groult Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Fab-Lab Palettes Bibliothèque Benoîte Groult, 25 septembre 2021, Paris. Date et horaire exacts : Le samedi 25 septembre 2021

de 14h à 17h

Le samedi 23 octobre 2021

de 14h à 17h

gratuit

Dans le cadre d’ “On se bouge pour la planète”, la bibliothèque s’associe avec le Centre Paris Anim’ Montparnasse pour vous proposer un atelier de bricolage, animé par Erick Aubourg afin de réemployer des palettes jetées. Outre la gratuité du produit, la récupération de palettes abandonnées limite l’accumulation de déchets. En les réutilisant afin de fabriquer du mobilier, vous évitez de contribuer à la production de matière superflue et l’abattage d’arbres supplémentaires. Erick Aubourg, directeur du centre d’animations, a construit en palette, avec son équipe, les bureaux, ainsi que le salon de jardin du centre. Il a la gentillesse de nous accueillir et de nous prêter des outils. Rejoignez nous pour apprendre à démonter les palettes et vous entrainer à les utiliser, en créant des chevalets pour les expositions de la bibliothèque. RDV à 13h45 à la bibliothèque pour partir ensemble avec le matériel au Centre Paris Anim’ Montparnasse. Gratuit, pour adultes, sur inscription, nombre de places limité. Animations -> Atelier / Cours Bibliothèque Benoîte Groult 25 Rue du Commandant René Mouchotte Paris 75014

4, 6, 12, 13 : Montparnasse (100 m) 13 : Gaîté (192m) 6 : Edgar Quinet (510m) 91 : arrêt Place de Catalogne 88, 59 : arrêt Place de Catalogne

Contact :bibliothèque Benoîte Groult 01 43 22 42 18 bibliotheque.benoite-groult@paris.fr https://www.paris.fr/equipements/bibliotheque-benoite-groult-19532 https://www.facebook.com/BibliothequeBenoiteGroult/ 0143224218 bibliotheque.benoite-groult@paris.fr Animations -> Atelier / Cours Étudiants;Urbain;Insolite;Paris nature;Geek

Date complète :

2021-09-25T14:00:00+02:00_2021-09-25T17:00:00+02:00;2021-10-23T14:00:00+02:00_2021-10-23T17:00:00+02:00

libre de droit

Détails Catégories d’évènement: île de France, Paris Autres Lieu Bibliothèque Benoîte Groult Adresse 25 Rue du Commandant René Mouchotte Ville Paris lieuville Bibliothèque Benoîte Groult Paris