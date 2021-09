FAB – Festival International de Bordeaux Métropole 2021 FABRIQUE POLA, 1 octobre 2021, Bordeaux.

FAB – Festival International de Bordeaux Métropole 2021

FABRIQUE POLA, le vendredi 1 octobre à 21:00

Glory and Tears est le deuxième volet du projet Love & Revenge : après le glamour des comédies musicales égyptiennes, hommage à des pépites musicales de l’ensemble du monde arabe (Koweït, Maroc, Yémen, Soudan, Algérie…), et aux films de genre et séries B cultes, comme cette Guerre des Étoiles arabe (Le Voyage dans la lune, 1959) ou encore un Dracula égyptien… Un fascinant maelstrom musical et temporel qui renverse les a priori identitaires et la hiérarchie des cultures. Rayess Bek: compositions, machines Randa Mirza: live video Mehdi Haddab: oud électrique Julien Perraudeau: claviers

Gratuit

LE PATRIMOINE DE LA CHANSON ARABE ET DU CINÉMA ÉGYPTIEN REVUS ET TRANSFIGURÉS PAR LES SONORITÉS D’AUJOURD’HUI. LOVE & REVENGE LANCE SA DEUXIÈME SAISON, AVEC NOUVELLES MUSIQUES ET VIDÉOS.

FABRIQUE POLA 10 Quai de Brazza, Bordeaux, France Bordeaux Bastide Niel Gironde



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-01T21:00:00 2021-10-01T22:00:00