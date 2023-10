Atelier de réparation vélo Fab City Hub Paris Catégorie d’Évènement: Paris Atelier de réparation vélo Fab City Hub Paris, 20 octobre 2023, Paris. Atelier de réparation vélo Vendredi 20 octobre, 15h00 Fab City Hub Accompagnez d’Emmanuel Larsonneur de Vélos Vagabonds, vous apprendrez à faire les réparations de base sur votre vélo pour continuer à rouler toute l’année !

Venez avec votre vélo et éventuellement votre matériel à remplacer. Fab City Hub 62 bis rue de Mouzaïa 75019 Paris Paris 75019 Quartier d’Amérique Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.eventbrite.fr/e/billets-journees-de-la-reparation-atelier-velo-736971490567?aff=oddtdtcreator »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Lieu Fab City Hub Adresse 62 bis rue de Mouzaïa 75019 Paris Ville Paris

