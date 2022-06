Faada Freddy – Saison Fleuriaye Fleuriaye (La), 10 novembre 2022, Carquefou.

2022-11-10

Horaire : 20:45 22:15

Gratuit : non 31 €BILLETTERIES à l’unité à partir du 28 juin 2022 :- sur www.theatre-carquefou.fr- à la Fleuriaye – du mardi au vendredi de 14h30 à 18h

Concert. Un moment musical intense et insolite basé sur les voix et les percussions corporelles, entre le gospel, la soul et le jazz. Un enchantement.C’est l’histoire d’un enfant des rues de Dakar, qui fabrique des guitares avec des boîtes de conserves pour faire exister ses rêves de musique… C’est l’histoire d’une voix extraordinaire qui a séduit et a vibré aux côtés des plus grands artistes internationaux (Wyclef Jean des Fugees, Ben l’Oncle Soul, Imany ou Asaf Avidan…). C’est l’histoire d’une musique singulière où les corps et les voix se font instruments. Accompagné de cinq choristes, leurs poitrines deviennent des tambours tandis que leurs cuisses produisent le son d’une caisse claire. Incroyable et bluffant Chant : Faada FreddyChoeurs : Marion Cassel, Philippe Aglae, Emmanuel Vincent, Jean-Marc LerigabChoeur et percussions : Marin Gamet Durée : 1h30

Fleuriaye (La) Carquefou 44470

02 28 22 24 24 http://www.theatre-carquefou.fr/ theatre@mairie-carquefou.fr https://www.theatre-carquefou.fr