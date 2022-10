FAADA FREDDY, 26 novembre 2022, .

FAADA FREDDY



2022-11-26 – 2022-11-26

Chanteur, rappeur, auteur-compositeur-interprète, Faada Freddy a marqué de son empreinte toute l’Europe. Il a rempli le Trianon, la Cigale, l’Olympia et le Zénith. L’artiste sénégalais a aussi partagé la scène avec Imany, Tiken Jah Fakoly, Bénabar, Lenny Kravitz, Grand Corps Malade ou encore Johnny Hallyday.

Son premier album, réalisé sans aucun autre instrument que sa voix et des percussions corporelles, a enflammé la planète musique. L’artiste autodidacte cultive admirablement ses racines africaines, le rap, la soul et le gospel, capable d’aller puiser dans la ferveur du flow raggamuffin des évangélistes rastas. L’incroyable universalité de son style fait que Faada Freddy enchante tous les publics avec sa personnalité généreuse et sa voix exceptionnelle.

1ère partie : WEEK-END AFFAIR (Duo électro-pop)

Chanteur :

Faada Freddy

Choristes :

Marion Cassel, Philippe Aglae, Emmanuel Vincent, Jean-Marc Lerigab

Choriste et percussionniste :

Marin Gamet

Chanteur, rappeur, auteur-compositeur-interprète, Faada Freddy a marqué de son empreinte toute l’Europe. Il a rempli le Trianon, la Cigale, l’Olympia et le Zénith. L’artiste sénégalais a aussi partagé la scène avec Imany, Tiken Jah Fakoly, Bénabar, Lenny Kravitz, Grand Corps Malade ou encore Johnny Hallyday.

Son premier album, réalisé sans aucun autre instrument que sa voix et des percussions corporelles, a enflammé la planète musique. L’artiste autodidacte cultive admirablement ses racines africaines, le rap, la soul et le gospel, capable d’aller puiser dans la ferveur du flow raggamuffin des évangélistes rastas. L’incroyable universalité de son style fait que Faada Freddy enchante tous les publics avec sa personnalité généreuse et sa voix exceptionnelle.

1ère partie : WEEK-END AFFAIR (Duo électro-pop)

Chanteur :

Faada Freddy

Choristes :

Marion Cassel, Philippe Aglae, Emmanuel Vincent, Jean-Marc Lerigab

Choriste et percussionniste :

Marin Gamet

+33 3 23 76 70 70 http://www.citedelamusique-grandsoissons.com/events/2-2-2/

FADDA FREDDY Mail scène culturelle ville de Soissons

dernière mise à jour : 2022-10-08 par