F115 – IN DIVIDUS La Marbrerie, 28 octobre 2021, Montreuil.

Date et horaire exacts : Le jeudi 28 octobre 2021

de 19h à 23h

payant

Nikola kapetanovic: textures sonores

Trois corps

Trois corps en mouvement, gestes qui se répètent

Trois corps face à eux même, dans leurs propre regard et en nous même.

Trois corps de labeur, de croyance, d’amour, de colère, de trouble Trois êtres qui se multiplient, devenant foule composée de leur propre chair

9 tableaux pour une durée de 60 minutes

“F115 pourrait être un laboratoire d’études et d’expérimentations comportementales portant son intérêt aux archives « anciennes » et « futures » fabriquées par nos soins. Ces dites « archives », dès la première seconde de leurs l’existence, deviennent un document, comme le devient la première pensée qui en résulte. C’est un peu de cette façon que se déplie ce travail. C’est une invention pixelisée de nos corps et de notre humanité, qui comme toute vie fictionnelle finit par se retrouver ressentie comme une réalité pouvant être consultable. La répétition permet de s’interroger sur la question du temps et de l’illusion de la fixité. Quitter l’écran, le cadre, est la forme qui s’est imposée afin de permettre de modifier les sensations et les interprétations tout en réinterrogeant notre perception du réel. En donnant à voir ces archives dans une situation urbaine, rurale, d’usine, de nature, se pose ainsi la question de l’environnement, du décors. Changer les perceptions pour être dans ce postulat : habiter les lieux de corps et d’ esprits en se donnant le droit de questionner une réalité par le truchement d’un mensonge avoué. Je travaille dans le silence de mes images, juste le bruit des touches du clavier de l’ordinateur, laissant opérer les musiciens qui improvisent leur matière sonore, m’imaginant qu’ils incarnent la machine qui livrerait les images en leurs donnant sens et vie.” – Jean Pierre Perolini

“La musique de F115 se nourrit de l’instant présent. Nous ne cherchons jamais l’illustration sonores des images projetées. Parfois d’heureux hasard se produisent, des convergences sensorielles que certain.e.s éprouveront quand d’autres y seront rétifs. Tant mieux. Notre musique n’est pas écrite et se compose au gré de nos états respectifs, de nos humeurs, des vibrations du lien qui accueille la performance. Rien de mystique, tout à l’instant, à l’écoute de l’autre, à ses propositions, à notre besoin de (se) surprendre pour ne jamais raconter la même histoire. Et plus encore, donner à écouter des reliefs contrastés, des univers bruts qui rencontreront les images avec plus ou moins d’à-propos, de distance, de proximité. Des images que nous re-découvrons à chaque fois, qui nourrissent nos imaginaires de musiciens improvisateurs, et que nous travestissons (parfois) sauvagement. Au “risque” de proposer une infinité de sens quand images, musique et contexte se rencontrent.” – Jean-Michel Chartier, Nikola Kapetanovic, Fred Soupa

La Marbrerie 21 Rue Alexis Lepere Montreuil 93100

9 : Mairie de Montreuil (224m) 9 : Croix de Chavaux (764m)



Contact :La Marbrerie 0143627119 contact@lamarbrerie.fr https://lamarbrerie.fr/f115-in-dividus/ https://www.facebook.com/events/226932962796030

