F.U.R. + convidats Ostau dau País Marselhés, 27 novembre 2021, Marseille.

F.U.R. + convidats

Ostau dau País Marselhés, le samedi 27 novembre à 20:30

F.U.R est un trio à mi-chemin entre digital et acoustique, punk furieux et incantations provençales, le tout syncopé par une rythmique post-industrielle. Composé de Charly Kochowsky, Jean-François Aragon et Benjamin de Sainte Marie, F.U.R entremêle les sons digitaux et acoustiques sur des boucles intemporelles ; quant au chant : la langue sacrée provençale alterne avec le vernaculaire français pour sublimer la force de la musique radicale dite de tradition populaire. Cròia fraternitat Sorti de son creuset en 2017, le son de F.U.R se répand à Marseille et au delà, s’enrichissant régulièrement de nouvelles productions. Au départ du projet, la Cròia, une spiritualité qui remonte à des temps immémoriaux qui trouve son origine sur et sous les collines d’Allauch (village jouxtant Marseille). La voie de la Cròia (la craie en provençal) s’est réouverte sur les terres libres allaudiennes : rencontre immémoriale des peuples et des langues. Des esprits tourmentés et arides n’ont vu en la Cròia qu’une roche qui a, un temps de l’histoire, enrichit un pays qui n’avait alors comme possession que le fruit de ses semences. Mais il a été dit que des veines de Cròia pures naissent sous la montagne du Garlaban et rayonnent sur la vallée de l’Huveaune. Qui sait s’en nourrir trouvera l’illumination à l’image de sa pure blancheur. Nouvel outil d’extraction : F.U.R. Adhésion obligatoire : 2€ Participation : 5€ conseillés [http://www.ostau.net/activite/a_venir/fur/](http://www.ostau.net/activite/a_venir/fur/)

Adhésion obligatoire 2€ / Participation : 5€ conseillés

Ostau dau País Marselhés 18 rue de l'Olivier, 13005 Marseille



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-27T20:30:00 2021-11-27T23:00:00