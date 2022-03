F rida Kahlouch Mon Café, 19 mars 2022, Marseille.

F rida Kahlouch

Mon Café, le samedi 19 mars à 20:00

F rida Kahlouch (Maroc) aime raconter son parcours éclectique en musique à travers un concept de Fête indulgente et décomplexée. Du Chaabi des familles, du Reggaeton en tonnes, de la Trap ET du boombap, de l’Afrobeat en gigabit… Bref, du son pour whiner, du son pour kotcher, du son pour whacker, du son pour milly rock, du son pour drop it low, du son pour get down on the floor

Mon Café 10 place Jean Jaurès 13001 Marseille Marseille La Plaine Bouches-du-Rhône



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-19T20:00:00 2022-03-19T22:30:00