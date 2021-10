Versailles Carré à la farine Versailles, Yvelines F R A G I L I T É S Carré à la farine Versailles Catégories d’évènement: Versailles

du lundi 24 janvier 2022 au dimanche 30 janvier 2022 à Carré à la farine

Le collectif Ponctuations créé en janvier 2021 est né de la passion de cinq photographes pour l’expression vivante et actuelle de l’art photographique. Angèle dévoile, sous les apparences, les secrets sombres. La série Visions Volatiles de Christine Chanu, avec ses oiseaux au plumage noir vous plongera dans un univers mystique, onirique comme dessiné à l’encre de Chine. Quant à Claude Chose, il nous invite le long de cette immense plage, si souvent arpentée, dans le bruit des vagues et du vent. Jean-Luc Coudun développe ses séries autour du temps qui passe et du sens de la vie. Enfin, Alain Trouilly, en appelle à notre humanité. Migrant d’hier et d’aujourd’hui, migrant d’ici et de là-bas, migrant à mille visages, il lui donne celui d’un petit bateau qui frappe à la porte de nos consciences.

Entrée libre. Pass sanitaire obligatoire.

Exposition du collectif Ponctuations qui aborde avec son regard photographique les fragilités de la vie. Carré à la farine 70bis Rue de la Paroisse, 78000 Versailles Versailles Notre-Dame Yvelines

