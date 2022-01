F.I.Q ! (Réveille-toi !) Lannion, 26 janvier 2022, Lannion.

F.I.Q ! (Réveille-toi !) Parvis des Droits de l’Homme Carré Magique Lannion

2022-01-26 20:00:00 – 2022-01-26 Parvis des Droits de l’Homme Carré Magique

Lannion Côtes d’Armor

Choisis à l’issue d’une grande audition à travers le Maroc, les quinze artistes, femmes et hommes, mis en piste par Maroussia Diaz Verbèke composent la nouvelle équipe du Groupe Artistique de Tanger. Ils possèdent la vitalité de la jeunesse et toutes les finesses de l’univers acrobatique. Habillés par le plasticien pop Hassan Hajjaj, propulsés par les scratchs de l’éminent DJ Key, ils réalisent une explosion de figures mêlant l’acrobatie au sol, la danse, le break, le taekwendo et le footfreestyle dans une virevoltante alchimie usant de sketchs, de sms, de tabourets, de babouches, de tours sur la tête et plus simplement de joie. La joie de partager leur art, leur dynamisme, leur savoir-vivre entre tradition et esprit moderne, reliant ainsi par un pont aérien l’Orient et l’Occident, l’héritage populaire et la culture hip-hop luxuriante comme jamais.

Choisis à l’issue d’une grande audition à travers le Maroc, les quinze artistes, femmes et hommes, mis en piste par Maroussia Diaz Verbèke composent la nouvelle équipe du Groupe Artistique de Tanger. Ils possèdent la vitalité de la jeunesse et toutes les finesses de l’univers acrobatique. Habillés par le plasticien pop Hassan Hajjaj, propulsés par les scratchs de l’éminent DJ Key, ils réalisent une explosion de figures mêlant l’acrobatie au sol, la danse, le break, le taekwendo et le footfreestyle dans une virevoltante alchimie usant de sketchs, de sms, de tabourets, de babouches, de tours sur la tête et plus simplement de joie. La joie de partager leur art, leur dynamisme, leur savoir-vivre entre tradition et esprit moderne, reliant ainsi par un pont aérien l’Orient et l’Occident, l’héritage populaire et la culture hip-hop luxuriante comme jamais.

Parvis des Droits de l’Homme Carré Magique Lannion

dernière mise à jour : 2022-01-18 par