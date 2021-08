F*** Forever / Nuit indie rock 00s du Supersonic SUPERSONIC, 25 septembre 2021, Paris.

Les soirées sont de retour au Supersonic !

F*** Forever est de retour !

La F*** Forever c’est la soirée 100% #indierock emblématique du Supersonic! Une nuit en compagnie des Arctic Monkeys, Libertines et des Strokes! On t’attend sur la piste: I bet you look good on the dancefloor!

– DJ Set Indie rock 00s

– Live tribute à 1h par The Notions

– Karaoké au 2ème étage

Pour t’ambiancer dès maintenant, on t’a préparé une petite playlist : https://spoti.fi/3AKkNxk

Samedi 25 Septembre 2021

(23h à 6h)

Entrée gratuite jusqu’à 23h puis 5€

• Pass sanitaire obligatoire

• Restauration sur place

• Entrée interdite aux mineur.e.s

SUPERSONIC 9 Rue Biscornet Paris 75012

1, 5, 8 : Bastille (282m) 8 : Ledru-Rollin (466m)



Contact :SUPERSONIC 0146281290 communication@supersonic-club.fr http://supersonic-club.fr/ https://fb.me/e/1Ha4yyR94

