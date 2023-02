F. ARDANT-C. BERLING-C. MAO TAKACS THEATRE LIBERTE – S.ALBERT CAMUS, 13 mai 2023 00:00, TOULON.

F. ARDANT-C. BERLING-C. MAO TAKACS F. ARDANT-C. BERLING-C. MAO TAKACS. Un spectacle à la date du 2023-05-13 au 2023-05-13 20:30. Tarif : 31.0 31.0 euros.

THEATRE LIBERTE – S.ALBERT CAMUS TOULON Var . LE THEATRE LIBERTE(L.1-1050489 &2-1042206&3-1042207) PRESENTE CE SPECTACLE Fanny Ardant est de retour au Liberté. Avec Charles Berling, elle prête sa voix aux textes de Pier Paolo Pasolini. La musique du Secession Orchestra et leurs voix s’unissent pour faire briller toutes les facettes du poète, romancier, scénariste et essayiste italien, réalisateur de films inoubliables. Textes : Pier Paolo Pasolini Conception et direction musicale : Clément Mao – Takacs Musiques : Jean-Sébastien Bach, Vincenzo Bellini, Alfredo Catalani, Francesco Cilea, Luigi Dallapiccola, Pietro Mascagni, Giacomo Puccini, Ottorino Respighi, Nino Rota, Giuseppe Verdi… Récitants Fanny Ardant et Charles Berling.Le Liberté, scène nationale de Toulon est accessible aux personnes à mobilité réduite. Il est indispensable d’en informer la billetterie (04 98 00 56 76) Pour se rendre au Théâtre Liberté : En voiture, suivre la direction du Centre-Ville de Toulon. À partir de 19h, les parkings Liberté, et Place d’Armes baissent leurs tarifs (0,20€ les 15 minutes). Le Théâtre se situe à 3 minutes à pied de la gare SNCF et de la gare Routière de Toulon. Certaines lignes de bus circulent de nuit 7j/7 au départ de l’arrêt Liberté qui se trouve sur la place du même nom, en face du Théâtre. Les lignes de bateaux au départ de la Gare Maritime de Toulon proposent des voyages nocturnes les vendredis et samedis Les places sont numérotées. Par respect pour les artistes et le public, les retardataires ne pourront pénétrer dans la salle que sous conditions..

