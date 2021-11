Ambérieu-en-Bugey LAB01 - Salle de réunion Ain, Ambérieu-en-Bugey F. A . C Information Collective LAB01 – Salle de réunion Ambérieu-en-Bugey Catégories d’évènement: Ain

**Envie de développer des compétences dans le numérique ?** Intégrez la prochaine session de Réfèrent Numérique qui débutera le 3 janvier 2022. Un programme adapté aux besoins des entreprises & des évolutions du marché du travail : – Communication digitale – Outils collaboratifs, no code -Rgpd, sécurité, o365 – Design & prototypage ➡ Envie d’en savoir plus, venez nous rejoindre lors des informations collectives. Ce projet s’inscrit dans l’appel à projets d’Innovation lancé par Pôle emploi Auvergne-Rhône-Alpes et l’Etat, dans le cadre du Plan d’investissement dans les compétences (PIC). La réinvention des dispositifs de la formation professionnelle est un enjeu majeur pour notre société du XXIème siècle, notamment pour les publics les plus fragiles. Cet appel à projet vise à accompagner des initiatives innovantes pour expérimenter des approches nouvelles dans les parcours de formation pour faciliter l’accès à la qualification et à l’emploi des publics fragiles, peu qualifiés, invisibles. Plus d’info : [[https://www.pole-emploi.org/regions/auvergne-rhone-alpes/acteurs-de-lemploi/plan-dinvestissement-dans-les-competences/innover-pour-la-formation-de-demain.html?type=article](https://www.pole-emploi.org/regions/auvergne-rhone-alpes/acteurs-de-lemploi/plan-dinvestissement-dans-les-competences/innover-pour-la-formation-de-demain.html?type=article)](https://www.pole-emploi.org/regions/auvergne-rhone-alpes/acteurs-de-lemploi/plan-dinvestissement-dans-les-competences/innover-pour-la-formation-de-demain.html?type=article)

Gratuit, sur inscription

