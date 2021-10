Arengosse Classe virtuelle - Lukéa Arengosse, Landes F. A . C Information Collective Classe virtuelle – Lukéa Arengosse Catégories d’évènement: Arengosse

Envie de développer des compétences dans le numérique ? ? Intégrez la prochaine session de Réfèrent Numérique qui débutera le 3 janvier 2021. ? Un programme adapté aux besoins des entreprises & des évolutions du marché du travail : – Communication digitale – Business model & encadrement juridique – Gestion de l’entreprise – Connaître son secteur d’activité et son marché – Design & prototypage ➡ Pour participer à la Visio, inscrivez-vous par mail ? : [hello@lukea.fr](mailto:hello@lukea.fr). Vous recevrez un lien de participation.

Gratuit sur inscription

