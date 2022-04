F A C E – Exposition d’Emmanuelle Bec et Célina Guiné Atelier Alain Le Bras Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Gratuit : oui Exposition du 9 au 30 avril 2022 :Tous les jours de 11h à 19h Vernissage vendredi 8 avril 2022 à 18h F A C E est la deuxième exposition ensemble de travaux d’Emmanuelle Bec et Célina Guiné.Les artistes investissent les volumes atypiques de l’Atelier Alain Le Bras avec trois installations, une photographie, une oeuvre graphique, sept lithographies et une micro-édition.Leur intention est de faire face au réel et de poser leurs pièces dans un face à face silencieux.Les corps sont toujours à l’oeuvre, au travers de tissus peints suspendus rappelant l’idée du vêtement, ou du drap blanc brodé servant de dispositif de prise de vue du petit doigt de pied des membres du public participant.Les oeuvres d’Emmanuelle Bec et Célina Guiné se confrontent au présent dans leurs possibilités de mouvementsrelationnels. Elles intègrent le sentiment de la perte en consolidant la forme. Les tissus peints de Célina Guiné seconstruisent autour d’un corps absent. Le tas de lettres adhésives Exte d’Emmanuelle Bec est vu comme une mue du texte. Vous pouvez participer à l’installation photographique “Appendice ou Est-ce que votre orteil ressemble à un clitoris ?” lors des permanences d’Emmanuelle Bec : du 9 au 13 avril, du 19 au 24 avril et le 30 avril 2022 de 11h à 19h.Renseignements : 06 31 31 71 52 Atelier Alain Le Bras adresse1} Malakoff – Saint-Donatien Nantes 44000

