Ezra Collective / Delvon Lamarr Organ Trio / Steam Down Grande Halle de la Villette, 2 septembre 2023, Paris.

Le samedi 02 septembre 2023

de 20h00 à 22h00

.Tout public. payant

L’une des soirées les plus explosives de cette édition 2023, avec un nouveau collectif londonien dont la grammaire est celle du hip-hop, un revival soul-jazz des années 1960 incarné par Delvon Lamarr, et l’immanquable Ezra Collective, made in London lui aussi.

1/ Steam Down

Encore un collectif londonien qui nous vient de Deptford, dans le sud-est de la capitale, mais dont le style s’inscrit cette fois-ci plus profondément dans le hip-hop, le R&B et l’électro, plus que dans l’afro-jazz, dont Londres est l’épicentre d’un revival entamé depuis quelques années déjà. Créé en 2017 par le multi-instrumentiste et producteur Ahnansé, Steam Down est en pleine ascension, notamment depuis la publication par le label Blue Note du single « Etcetera », que les amateurs de foot connaissent peut-être sans le savoir, puisque le morceau a été retenu par la FIFA pour la bande-son de son jeu-vidéo en 2021. Après la parution l’an dernier d’un premier EP Five Fruit, le collectif travaille actuellement sur le contenu de ce qui sera leur premier album : un répertoire en gestation à découvrir en avant première sur la scène du festival.

2/ Delvon Lamarr Organ Trio

Seconde visite au festival de Jazz à la Villette pour le Delvon Lamarr Organ Trio, dont le style s’inscrit dans la droite lignée des « organ combos » des grandes heures soul-jazz du label Blue Note. Créé en 2015 à Seattle, le trio modernise le style et développe une musique instrumentale qui emprunte largement au funk et laisse entendre une puissante influence d’un blues façon Buddy Guy, distillé par le guitariste Ben O’Neil. On pense aussi à Big John Patton, à Johnny Hammond Smith (voire à Jimmy Smith), aux Meters, à Booker T. & The MG’s et à bien d’autres musiciens phares des sixties. Succès public et critique, le dernier album du groupe, publié à l’hiver 2022, Cold as Weiss, est un disque d’une incroyable énergie : de quoi chauffer à blanc le public de Jazz à la Villette pour entamer cette soirée faite de brulantes pulsations.

3/ Ezra Collective

Il suffit de regarder quelques minutes du Tiny Desk Concert d’Ezra Collective publié à la fin de l’année 2022 (à l’occasion de la sortie de leur disque Where I’m Meant to Be) pour être absolument convaincu du talent de ce groupe phare de la nouvelle scène londonienne. Ces jeunes musiciens anglais n’ont rien à envier à leurs cousins américains en termes d’érudition harmonique et de virtuosité instrumentale, et parviennent à offrir une musique hyper rodée et un véritable son de groupe. Il faut dire que le pianiste Joe Armon Jones, bluffant de fluidité et de groove, est le premier artisan de la réussite du collectif, dont les références les plus fortes sont l’afro-jazz des années 1960, l’afrobeat de Fela Kuti, mais aussi le hip-hop et la musique cubaine — écouter « Victory Dance » : de quoi terminer la soirée en dansant, c’est certain !

Grande Halle de la Villette 221 avenue Jean Jaurès 75019 Paris

Contact : https://jazzalavillette.com/fr/evenement/26880/steam-down-delvon-lamarr-organ-trio-ezra-collective contact@philharmoniedeparis.fr https://jazzalavillette.com/fr/evenement/26880/steam-down-delvon-lamarr-organ-trio-ezra-collective

SD Steam Down