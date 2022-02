Ez3kiel Rocher de Palmer, 28 avril 2022, Cenon.

Ez3kiel

Rocher de Palmer, le jeudi 28 avril à 20:30

Avec La mémoire du Feu, Ez3kiel pousse une nouvelle fois les curseurs du concept album. Musique et littérature s’emmêlent et s’élèvent à la faveur de la collaboration fructueuse entre 3 musiciens et un auteur de polar. Ce dernier opus du groupe Tourangeau nous entraîne à travers un récit en spirale ascendante de deux destins froissés : l’explosive Diane (Jessica Martin-Maresco) et le rocailleux Duane (Benjamin Nerot). On avance dans un enchevêtrement généreux de 3 formes musicales, des chansons -forme inédite inconnue au panthéon créatif d’Ez3kiel- des spoken words, et des pièces instrumentales. Cette nouvelle création musicale, à l’exacte rencontre entre folk, électronique et rock organique, sert à merveille la fulgurance et la dramaturgie des textes ciselés de Caryl Ferey.

Tarif guichet : 27€ / Plein tarif : 25€ / Tarif abonné : 22€

