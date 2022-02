EZ3KIEL – La Carène Brest, 18 mars 2022, Brest.

EZKIEL revient à La Carène pour présenter son nouvel album « La Mémoire du Feu » mêlant musique et littérature !

Sur des textes de l’auteur de polar Caryl Ferey et désormais composé de 6 membres sur scène, EZ3kiel surprend encore et repousse une nouvelle fois les lignes d’une œuvre pourtant déjà maitresse dans l’art du contre-pied.

Usant avec mesure et justesse de leurs différentes expériences et collaborations artistiques actuelles et passées, ils ouvrent avec La Mémoire du Feu la voie d’une musique hybride entre folk, électronique & rock organique.

Abonné.e 16€ en prévente (+frais), 18€ sur place

Plein tarif 20€ en prévente (+frais), 22€ sur place

Tarif réduit 18€ en prévente (+frais), 20€ sur place

Ouverture des portes à 20h30.

+33 2 98 46 66 00 https://www.lacarene.fr/EZ3kiel.html

