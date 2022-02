EZ3KIEL + BRUIT ≤ Saint-Malo, 4 mars 2022, Saint-Malo.

EZ3KIEL + BRUIT ≤ La Nouvelle Vague La Découverte Saint-Malo

2022-03-04 – 2022-03-04 La Nouvelle Vague La Découverte

Saint-Malo Ille-et-Vilaine Saint-Malo

EZ3KIEL [Electro Rock)

Formé en 1993, EZ3kiel fait partie de ces groupes qui voient la musique et l’art comme un vecteur d’émotion. En naviguant entre électro, dub, rock, voire classique et symphonique, ils n’hésitent pas à casser les barrières stylistiques en créant un genre qui leur est propre.

BRUIT ≤ [Post-Rock / France]

BRUIT ≤ est un quatuor français de musique instrumentale. Émergeant des cendres de plusieurs formations pop, le projet est né de l’envie de ses membres de tourner le dos aux majors en renouant avec un processus de création sans contrainte. Au départ sorte de laboratoire sonore qui fait ses expériences en studio, développant des compositions instrumentales intenses où se mélangent post-rock, éléments électroniques et arrangements classiques, BRUIT ≤ sort avec Elusive Sound son premier EP “Monolith” à l’automne 2018 puis se concentre alors sur la composition et la production de son premier album complet “The machine is burning and now everyone knows it could happen again” paru en 2021.

Pass vaccinal obligatoire à partir de 16 ans [pass sanitaire entre 12 et 15 ans]

Billetterie disponible à l’Office de Tourisme de Saint-Malo et au Bureau d’Information Touristique de Cancale, Combourg et Dol-de-Bretagne.

info@lanouvellevague.org +33 2 99 19 00 20 https://lanouvellevague.org/

EZ3KIEL [Electro Rock)

Formé en 1993, EZ3kiel fait partie de ces groupes qui voient la musique et l’art comme un vecteur d’émotion. En naviguant entre électro, dub, rock, voire classique et symphonique, ils n’hésitent pas à casser les barrières stylistiques en créant un genre qui leur est propre.

BRUIT ≤ [Post-Rock / France]

BRUIT ≤ est un quatuor français de musique instrumentale. Émergeant des cendres de plusieurs formations pop, le projet est né de l’envie de ses membres de tourner le dos aux majors en renouant avec un processus de création sans contrainte. Au départ sorte de laboratoire sonore qui fait ses expériences en studio, développant des compositions instrumentales intenses où se mélangent post-rock, éléments électroniques et arrangements classiques, BRUIT ≤ sort avec Elusive Sound son premier EP “Monolith” à l’automne 2018 puis se concentre alors sur la composition et la production de son premier album complet “The machine is burning and now everyone knows it could happen again” paru en 2021.

Pass vaccinal obligatoire à partir de 16 ans [pass sanitaire entre 12 et 15 ans]

Billetterie disponible à l’Office de Tourisme de Saint-Malo et au Bureau d’Information Touristique de Cancale, Combourg et Dol-de-Bretagne.

La Nouvelle Vague La Découverte Saint-Malo

dernière mise à jour : 2022-02-24 par SPL Destination Saint-Malo Baie du Mont-Saint-Michel