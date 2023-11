Atelier de méditation Eyzerac, 25 novembre 2023, Eyzerac.

Eyzerac,Dordogne

Venez ralentir votre stress et trouver votre propre rythme dans une ambiance cocooning.

2023-11-25 fin : 2023-11-25 11:00:00. .

Eyzerac 24800 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Slow down your stress and find your own rhythm in a cocooning atmosphere

Venga a frenar su estrés y a encontrar su propio ritmo en un ambiente acogedor

Kommen Sie, um Ihren Stress zu verlangsamen und Ihren eigenen Rhythmus in einer Cocooning-Atmosphäre zu finden

Mise à jour le 2023-11-22 par Isle-Auvézère