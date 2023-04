24 h Basket, fête du basket Le Bourg Eyzerac Catégories d’évènement: Dordogne

Eyzerac

24 h Basket, fête du basket Le Bourg, 3 juin 2023, Eyzerac. Matchs licenciés ou non sur le weekend.

2023-06-03 à ; fin : 2023-06-03 . .

Le Bourg

Eyzerac 24800 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Licensed and unlicensed matches on the weekend Partidos con y sin licencia durante el fin de semana Lizenzierte und nicht lizenzierte Spiele am Wochenende Mise à jour le 2023-03-01 par Isle-Auvézère

Détails Catégories d’évènement: Dordogne, Eyzerac Autres Lieu Le Bourg Adresse Le Bourg Ville Eyzerac Departement Dordogne Lieu Ville Le Bourg Eyzerac

Le Bourg Eyzerac Dordogne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/eyzerac/

24 h Basket, fête du basket Le Bourg 2023-06-03 was last modified: by 24 h Basket, fête du basket Le Bourg Le Bourg 3 juin 2023 Le Bourg Eyzerac

Eyzerac Dordogne